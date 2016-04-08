​В Индии поставили памятник Майклу Джексону

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В индийском городе Ченнаи поставили статую известному певцу Майклу Джексону.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, трехметровая статуя заказана из цельного куска черного гранита. Над ней работали шестеро скульпторов.

Статую заказал поклонник артиста. По его словам, он захотел, чтобы ее поставили во дворе особняка, где жил Майкл Джексон. Однако не получив ответ на письмо, адресованное семье певца, поклонник М.Джексона поставил его в родном городе.

На открытии выступили известные индийские актеры, были исполнены индийские танцы.

Отметим, что вес памятника - 3,5 тонны.