В Грузии снимут сцены фильма "Форсаж-9" (The Fast and the Furious).

Как сообщает грузинское бюро Report, съемки пройдут 19 и 20 августа в Тбилиси и Рустави.

В связи с этим некоторые центральные улицы указанных городов будут перекрыты.

Фильм "Форсаж-9" снимается в рамках государственной программы "Снимай в Грузии".

Съемки картины "Голливуд" будут проводиться продюсерской компанией "Enkeny Films".