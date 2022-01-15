О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Голливудской версии фильма "Иронии судьбы" сыграет афроамериканка

В Голливудской версии фильма "Иронии судьбы" сыграет афроамериканка В голливудской версии известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала.
Шоу-бизнес
15 января 2022 г. 11:38
В Голливудской версии фильма Иронии судьбы сыграет афроамериканка

В голливудской версии известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала.

Как передает Report cо ссылкой на kp.ru, об этом сообщил режиссер фильма Марюс Вайсберг.

В голливудской версии фильма актриса сыграет роль одной из подруг главной героини Нади, которую в оригинальном фильме режиссера Эльдара Рязанова исполняет Лия Ахеджакова. Вайсберг сообщил, что "Ахеджакову по-американски" сыграет театральная актриса Мктвала, которую он встретил в театре на Бродвее. Девушка родилась в Южной Африке, сейчас живет в Нью-Йорке.

Сама Лия Ахеджакова назвала новость ужасной, однако добавила: "Ну и что, ради бога, мы тоже снимаем их версии".

Главные роли в голливудском ремейке советской новогодней комедии исполнят актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Известно, что в образе Ипполита предстанет звезда нового фильма "Мортал Комбат" Льюис Танн.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi