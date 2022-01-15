В Голливудской версии фильма "Иронии судьбы" сыграет афроамериканка

В голливудской версии известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала.

В голливудской версии известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" сыграет темнокожая актриса Фикиле Мктвала.

Как передает Report cо ссылкой на kp.ru, об этом сообщил режиссер фильма Марюс Вайсберг.

В голливудской версии фильма актриса сыграет роль одной из подруг главной героини Нади, которую в оригинальном фильме режиссера Эльдара Рязанова исполняет Лия Ахеджакова. Вайсберг сообщил, что "Ахеджакову по-американски" сыграет театральная актриса Мктвала, которую он встретил в театре на Бродвее. Девушка родилась в Южной Африке, сейчас живет в Нью-Йорке.

Сама Лия Ахеджакова назвала новость ужасной, однако добавила: "Ну и что, ради бога, мы тоже снимаем их версии".

Главные роли в голливудском ремейке советской новогодней комедии исполнят актеры Эмма Робертс и Томас Манн. Известно, что в образе Ипполита предстанет звезда нового фильма "Мортал Комбат" Льюис Танн.