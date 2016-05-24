В этом году Евровидение посмотрели 204 млн. человек

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Песенный конкурс Евровидение-2016 в Стокгольме просмотрели 204 млн. человек в 42 странах, что на 5 млн. человек больше, чем в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Евровидения, гендиректор Европейского Вещательного Совета Ингрид Дельтерне выразила удовлетворение тем, что конкурс с каждым годом привлекает все больше зрителей.

Самый большой процент посмотревших Евровидение по странам пришелся на Исландию. Так, 95,3% телезрителей этой страны посмотрели финал конкурса.

Несмотря на то, что Германия заняла в финале конкурса последнее место, именно эта страна заняла первое место по количеству зрителей "Евровидения" - 9,3 млн. человек.

Отметим, что конкурс Евровидение-2016 состоялся 10, 12 и 14 мая на сцене Globe Arena в Стокгольме. Представитель Азербайджана Самра Рагимли с песней "Miracle" заняла 17 место.

Победителем конкурса стала украинская певица Джамала с песней "1944".