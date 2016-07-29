​В Dalğa Beach-Aquapark Resort состоится концерт группы "Anymood"

Баку. 29 июля. REPORT. AZ/ В "Xoxo karaoke club" центра отдыха Dalğa Beach-Aquapark Resort состоится концерт группы "Anymood".

Как сообщает Report, запланированный на 13 августа концерт начнется в 23:00. Концертная программа продлится 2,5 часа.

Билеты можно приобрести в городском филиале "Xoxo karaoke club" (адрес: ул.Самеда Вургуна, 77) и в кассах центра отдыха Dalğa Beach-Aquapark Resort.

Стоимость билетов на стоячие места - 25 манатов, на сидячие места - 40 манатов, а на VİP-места - 60 манатов. Кроме того, для гостей могут быть заказаны столики на 6 и 12 персон.

Отметим, что самый большой аквапарк Азербайджана Dalga Beach-Aquapark Resort расположен в поселке Мардакян города Баку, в 37 км от центра города, на расстоянии 17,2 км от аэропорта и является современным центром пляжного отдыха и развлечений. Здесь созданы условия для рационального времяпровождения как взрослых, так и детей.

Напомним, что в этом летнем сезоне в пляжную зону центра привезен новый лазурный песок. Тем самым в Dalga Beach-Aquapark созданы для прибывающих на море гостей совершенно иные возможности. Кроме того, в этом году в обращенной к морю части зоны отдыха построено 2 новых бассейна.