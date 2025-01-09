О нас

В CineMastercard вышел в прокат турецкий фильм "Карантин"

В CineMastercard вышел в прокат турецкий фильм "Карантин" В сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 9 января выходит в прокат турецкая романтическая драма "Карантин" (Karantina), основанная на одноименном произведении писательницы Бейзы Алкоч.
Шоу-бизнес
9 января 2025 г. 12:24
В CineMastercard вышел в прокат турецкий фильм Карантин

В сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 9 января выходит в прокат турецкая романтическая драма "Карантин" (Karantina), основанная на одноименном произведении писательницы Бейзы Алкоч.

Как сообщает Report, режиссер картины Ахмет Топуз, главные роли исполнили Мелтем Акчол, Демирхан Демирчиоглу, Илькер Аксум и Онур Бай.

Фильм рассказывает историю пары, которая влюбляется друг в друга в разгар расследования убийства. Зейнеп - молодая девушка, которая не подозревает, что с ней произойдет, когда она пойдет в новую школу. В первый день в школе она попадает в эпицентр событий - карантин, вызванный эпидемией, убийство и неожиданная любовь к Онуру. Трудности, возникшие из-за воздействия эпидемии, еще больше усугубляют эмоциональное потрясение молодых людей. Этот процесс подвергает испытанию любовь и дружбу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən “CineMastercard”da “Karantina” adlı türk filmi nümayiş olunacaq

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
2 января 2025 г. 17:16
Хакан Фидан: Деятельность террористических организаций в Сирии должна быть прекращена
Хакан Фидан: Деятельность террористических организаций в Сирии должна быть прекращена
2 января 2025 г. 20:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi