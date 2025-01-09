В CineMastercard вышел в прокат турецкий фильм "Карантин"

В сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 9 января выходит в прокат турецкая романтическая драма "Карантин" (Karantina), основанная на одноименном произведении писательницы Бейзы Алкоч.

В сети кинотеатров премиум-класса CineMastercard с 9 января выходит в прокат турецкая романтическая драма "Карантин" (Karantina), основанная на одноименном произведении писательницы Бейзы Алкоч.

Как сообщает Report, режиссер картины Ахмет Топуз, главные роли исполнили Мелтем Акчол, Демирхан Демирчиоглу, Илькер Аксум и Онур Бай.

Фильм рассказывает историю пары, которая влюбляется друг в друга в разгар расследования убийства. Зейнеп - молодая девушка, которая не подозревает, что с ней произойдет, когда она пойдет в новую школу. В первый день в школе она попадает в эпицентр событий - карантин, вызванный эпидемией, убийство и неожиданная любовь к Онуру. Трудности, возникшие из-за воздействия эпидемии, еще больше усугубляют эмоциональное потрясение молодых людей. Этот процесс подвергает испытанию любовь и дружбу.