В "CinemaPlus" впервые состоится показ азербайджанского мистического триллера - ВИДЕО

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Впервые в сети кинотеатров "CinemaPlus" начнется показ азербайджанского мистического триллера "Xənnas".

Как сообщает Report, автором идеи и режиссером фильма является Эльвин Абдуллаев. Он же является главным продюсером и режиссером–постановщиком. Молодой режиссер на данный момент является одним из тех, кто создаст новизну в национальной киноиндустрии.

В главных ролях: Горгуд Джафар, Туркай Джафарли, Парвин Абиева, Наргиз Алиева, Хикмет Рагимов, Зарина Гурбанова и Земфира Абдулсамедова.

Коротко о фильме: На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же сон. Возвращаясь со дня своего рождения, он со своей супругой и друзьями решили навестить дом, принадлежащий его семье. Домом для них был бункер, который использовался с Советских времен, и с первого взгляда был похож на заброшенный дом. Он оказался местом для незваных гостей с темной историей. Илькин узнал о проклятом доме, в котором несколько лет тому назад его дедом было совершено много грехов, и понял, что его сюда привел сатана. У него только один выход....

Отметим, что фильм будет представлен зрителям в мае.