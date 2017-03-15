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    В "CinemaPlus" впервые состоится показ азербайджанского мистического триллера - ВИДЕО

    Автором идеи и режиссером фильма является Эльвин Абдуллаев© CinemaPlus

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/  Впервые в сети кинотеатров "CinemaPlus" начнется показ азербайджанского мистического триллера "Xənnas". 

    Как сообщает Report, автором идеи и режиссером фильма является Эльвин Абдуллаев. Он же является главным продюсером и режиссером–постановщиком. Молодой режиссер на данный момент является одним из тех, кто создаст новизну в национальной киноиндустрии.

    В главных ролях: Горгуд Джафар, Туркай Джафарли, Парвин Абиева, Наргиз Алиева, Хикмет Рагимов, Зарина Гурбанова и Земфира Абдулсамедова.

    Коротко о фильме: На протяжении долгого времени Илькин видит один и тот же сон. Возвращаясь со дня своего рождения, он со своей супругой и друзьями решили навестить дом, принадлежащий его семье. Домом для них был бункер, который использовался с Советских времен, и с первого взгляда был похож на заброшенный дом. Он оказался местом для незваных гостей с темной историей. Илькин узнал о проклятом доме, в котором несколько лет тому назад его дедом было совершено много грехов, и понял, что его сюда привел сатана. У него только один выход....

    Отметим, что фильм будет представлен зрителям в мае.

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