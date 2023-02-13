В CinemaPlus стартует показ турецкой биографической драмы "Железная Женщина: Неслиджан"

В сети кинотеатров CinemaPlus стартует показ турецкой биографической драмы - "Железная Женщина: Неслиджан" (Dəmir qadın: Neslican).
Как сообщает Report, режиссер фильма - Озгюр Бакар, сценарист - Налан Мертер Саваш.
В главных ролях - Наз Чагла Ирмак, Дениз Угур, Месут Акуста.
Продолжительность 150 минут. Возрастное ограничение 12+
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю жизни Неслиджан Тэй, известной как "Железная женщина", которая умерла в 2019 году от онкологии. В картине описывается сложный процесс лечения после того, как ей поставили диагноз, и ее борьба за жизнь. Вся Турция следила за тем, как Неслиджан борется с этим тяжелым заболеванием.
В торговом центре Стамбула состоялась премьера фильма, на которой участвовали родители, брат и сестра Неслиджан.