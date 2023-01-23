В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "Вавилон"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы "Вавилон".
Как сообщает Report, фильм повествует о взлетах и падениях множества персонажей в эпоху перехода Голливуда от немого кино к звуковому кинематографу в конце 1920-х годов.
На мероприятии были звёзды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.
Также поддержку в организации мероприятия оказали ресторан MADO, итальянская компания
Вечер завершился просмотром фильма.