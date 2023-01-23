В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "Вавилон"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы "Вавилон".

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы "Вавилон".

Как сообщает Report, фильм повествует о взлетах и падениях множества персонажей в эпоху перехода Голливуда от немого кино к звуковому кинематографу в конце 1920-х годов.

Режиссёр и сценарист картины Дэмьен Шазелл. Главные роли исполнили Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Джован Адепо и Ли Джун Ли.

На мероприятии были звёзды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Гости почувствовали на себе атмосферу конца 20-х годов, которая создала декор компания « S Dizayn». Исполнители Qorqud и Mado Salih украсили вечер, исполнив ретро песни. Саксофонист Эмин Казимзаде сыграл прекрасные джазовые мелодии. Яркое зажигательное шоу в стиле Кабаре было от танцевальной группы «А1».

Также поддержку в организации мероприятия оказали ресторан MADO, итальянская компания Astoria Wines Azerbaijan и рекламное агентство ArtEast Group.

Вечер завершился просмотром фильма.