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В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "Вавилон"

В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма "Вавилон" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы "Вавилон".
Шоу-бизнес
23 января 2023 г. 13:27
В CinemaPlus состоялся предпремьерный показ фильма Вавилон

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ 28 Mall прошёл предпремьерный показ американского эпического фильма в жанре исторической комедийной драмы "Вавилон".

Как сообщает Report, фильм повествует о взлетах и падениях множества персонажей в эпоху перехода Голливуда от немого кино к звуковому кинематографу в конце 1920-х годов.

Режиссёр и сценарист картины Дэмьен Шазелл. Главные роли исполнили Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Джован Адепо и Ли Джун Ли.

На мероприятии были звёзды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Гости почувствовали на себе атмосферу конца 20-х годов, которая создала декор компания «S Dizayn». Исполнители Qorqud и Mado Salih украсили вечер, исполнив ретро песни. Саксофонист Эмин Казимзаде сыграл прекрасные джазовые мелодии. Яркое зажигательное шоу в стиле Кабаре было от танцевальной группы «А1».

Также поддержку в организации мероприятия оказали ресторан MADO, итальянская компания Astoria Wines Azerbaijan и рекламное агентство ArtEast Group.

Вечер завершился просмотром фильма.

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Версия на азербайджанском языке Фото"CinemaPlus"da "Babylon” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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