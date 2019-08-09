В CinemaPlus состоялся нашумевший предпремьерный показ девятого фильма Тарантино - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", за один день до официальной премьеры прошёл закрытый показ фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

Как сообщает Report, в кинотеатре царила атмосфера 60-70-х годов.

Был организован фуршет с алкогольными и безалкогольными напитками. Запоминающейся частью мероприятия была декорация, музыкальная постановка, шоу-программа и конкурсы с призами.

В этот вечер гостями были звезды шоу-бизнеса, журналисты, блоггеры, предприниматели и руководители крупных организаций, которые придерживались дресс-кода этих лет.

Девятый по счету фильм Тарантино собрал на съемочной площадке самых ярких звезд Голливуда - Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Аль Пачино и Курта Расселя.

Главный герой - телевизионный актёр, который после одного удачного сериала занимается поисками возможности пробиться в кинобизнес. Параллельно с ним тем же занимается его помощник и дублёр. История разворачивается на фоне реальных событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона, которая случилась 8 августа 1969 года.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Light in Black, декор-компания "Narmin Event", "Honor" - эксклюзивный дистрибьютор: Irshad Electronics, "İdeal Perfumery" и косметика "Carolina Herrera", Harmony Dance Studio by Farid Mehdiyev, ресторан "Taksim kebap", "Absheron Sharab" и "Şeh Su".

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.