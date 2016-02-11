​В "CinemaPlus" состоялся показ фильма "Лазурный берег"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "CinemaPlus" приступил к показу мелодрамы "Лазурный берег", сообщает Report.

Семейные ссоры, драки и слезы, эстетика 70-х и пейзажи Французской Ривьеры. Этот сценарий к новой картине написала сама Джоли, она же выступила и в качестве режиссера. В своей режиссерской карьере Анджелина уже успела получить премию Гильдии кинорежиссеров. Кроме Анджелины Джоли и Брэда Питта в новом фильме приняли участие Мелани Лоран, Мельвиль Пупо и Нильс Ареструп.

Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке…

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".