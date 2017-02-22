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    В CinemaPlus Azerbaijan состоялось очередное мероприятие "Ночь в кино" - ВИДЕО

    Гостям были показаны фильмы Пазманский дьявол, Почему он? и Космос между нами

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan в ночь с 18-го на 19-е февраля состоялось мероприятие "Ночь в кино".

    Как сообщает Report, гостям были показаны фильмы "Пазманский дьявол", "Почему он?" и "Космос между нами".

    В кинотеатре была уютная обстановка с музыкальным сопровождением. Также был фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

    Поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия Cinemazadeh, сеть ресторанов Özsüt, вина премиум-класса Hillside, Red Bull, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sabina, Bella Pizza, Like Tea и пивоваренный завод Балтика-Баку.

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