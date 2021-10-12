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В CinemaPlus состоялась презентация фильма о Джеймсе Бонде

В CinemaPlus состоялась презентация фильма о Джеймсе Бонде В кинотеатр премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall фанатов Агента 007 ждал великолепный сюрприз.
Шоу-бизнес
12 октября 2021 г. 11:32
В CinemaPlus состоялась презентация фильма о Джеймсе Бонде

В кинотеатр премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall фанатов Агента 007 ждал великолепный сюрприз.

Как сообщает Report, для зрителей, купивших билеты на фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать" был организован декор от компании "Большой праздник". Концерт камерного оркестра Avanqard, исполняющего песни из знаменитых фильмов, в том числе и саундтреки фильмов о Джеймсе Бонде придал мероприятию особую атмосферу.

Образ главного героя принимал активное участие при фото и видео съемках, а также сыграл роль в ролике по особому сценарию от креативной компании Light in Black.
Грим Джеймса Бонда сделала педагог профессиональной школы макияжа Make-up Academy Наталья Исмайлова. Костюм актеру предоставила компания Emiland. Режиссер фильма Кери Фукунака. В главных ролях Ана де Армас, Дэниел Крейг и Леа Сейду.

Коротко о фильме: Джеймс Бонд ушел из разведки и ведет спокойную жизнь на Ямайке. Но все меняется, когда старый друг ФБР Феликс Лейтер просит остров о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого опаснее, чем он думал. Бонд попадает в ловушку тайного злодея, вооруженного опасным технологическим оружием.

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Версия на азербайджанском языке Фото“CinemaPlus”da Ceyms Bondun təqdimatı keçirilib

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