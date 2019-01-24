В CinemaPlus состоялась презентация фильма "Такси Лиза"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ Gənclik Mall, прошла презентация комедийного фильма "Такси Лиза", сообщает Report.

Кинотеатр был украшен оригинальными декорациями в соответствии с содержанием фильма. Были также музыка, фуршет и напитки.

В этот вечер гостями были актёры, режиссёры, продюсеры и представители медиа.

Продюсер фильма Вугар Алиев, режиссёры Парвиз Гасанов и Джабир Гаджиев, режиссёр-постановщик Ровшан Агаев, ассистент режиссёра Севда Азизова, оператор-постановщик Гасан Асланов, авторы сценария Ниджат Дадашев и Эльчин Мурадов, художник Турал Мамедов, художник-постановщик Ариф Нифтиев, художник по костюмам Айнур Бахрамова, художник по гриму Эльдар Исрафилов, звукорежиссёр Сергей Нутриненко, звукооператор Эмин Махмудов, исполнительные продюсеры Алибала Рагимов и Гусейн Гулиев.

В ролях Ферда Амин, Земфира Абдулсамедова, Джафар Намик Кямал, Фаик Мирзоев, Хаяла Гулиева и другие.

Коротко о фильме: Дурсун - водитель такси, внешний вид современнный, а сам такой, каким мы привыкли его видеть. Несмотря на то, что он 7 раз посылал сватов к одной и той же любимой девушке, однако отец отказывал выдавать свою дочь за водителя такси. В то же время Ифтихар бей планирует продемонстрировать свою знаменитую выставку Mono Liza в Баку. Но картина украдена неизвестными лицами.

Фильма выходит в прокат с 24-го января во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution,кафе Kolorit, Yol Nişan, Red Bull и Ganja Sharab.