В CinemaPlus состоялась автограф-сессия фильма Bayram axşamı - ВИДЕО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus, который расположен в торговом центре 28 Mall, состоялась автограф-сессия фильма "Bayram axşamı", который вызвал большой ажиотаж у зрителей.

Как сообщает Report, на мероприятии актеры фотографировались с гостями и делились автографами. Продюсер фильма "Bayram axşamı" Мурад Дадашев поприветствовал всех и рассказал об интересных событиях, произошедших во время съемочного процесса. Затем зрители посмотрели фильм вместе с актерским составом.

Очередное место проведения автограф-сессии было в кинотеатре CinemaPlus, который расположен в городе Гянджа, в торговом центра "Хамса". К большому удивлению на встречу со зрителями актерский состав фильма "Bayram axşamı" приехал на специальном брендированном автобусе. Жители Гянджи очень тепло встретили своих долгожданных кумиров. Зал был настолько переполнен, что был открыт дополнительный зал для показа фильма.

Хотим отметить, что планируется проведение автограф-сессий фильма и в других кинотеатрах CinemaPlus.

Новый проект "M Group Production" – полнометражный художественный фильм "Bayram аxşamı" стал не только первой кинематографической работой компании, которая известна удачными телепроектами, но и дебютом молодого режиссера Тогрула Мамедова.

Тогрул Мамедов выступил не только как режиссер, но и как автор сценария, который был написан в сотрудничестве с Фаризом Алиевым и Джамилем Маммедли. Глава "M Group Production", продюсер проекта, заслуженный артист Азербайджана Мурад Дадашов также сыграл в картине одну из ролей.

В картине, посвященной празднику Новруз, использовались новейшие технологии как в известных голливудских фильмах, сложная графическая работа и современные компьютерные разработки.

Фильм повествует об одном неудачнике по имени Байрам, который влюблен в дочку хозяина одной компании. Главные события разворачиваются в преддверии праздника Новруз. Байрам решает покончить с неудачами! Для этого, по традиции праздника Новруз, ему необходимо прыгнуть через костер, загадав желание. Однако, на утро… он превращается в новорожденного младенца… с головой прежнего Байрама…

В главных ролях сыграли заслуженные артисты Акпер Ализаде и Эльхан Гулиев, артисты Оксана Расулова, Ислам Мехралиев, Джамиль Мамедли и Ася Абдуллаева. В фильме также задействованы народная артистка Фирангиз Муталиммова, заслуженная артистка Наида Оруджева, телеведущий Хосе Бернардо, певец Мири Юсиф и другие актеры.