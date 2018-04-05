В CinemaPlus состоится "Ночь фильмов ужасов" - ВИДЕО

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan в пятницу в ночь с 13-го на 14-е апреля состоится "Ночь фильмов ужасов".

Как сообщает Report, с 22:30 до 7:00 утра гостям будут показаны "Страна призраков", "Тихое место" и "Винчестер".

А самое интересное – в эту ночь закуски, алкоголь и музыка будут с вами до самого утра! Абсолютно бесплатно.

Ночь обещает быть самой страшной и пугающей за всю весну. Но если у вас стальные нервы и вы любите острые ощущения, то вы уже знаете, где все соберутся.

В перерывах между сеансами всех ждут интересные конкурсы и розыгрыши призов.

Фильмы "Страна призраков" и "Винчестер" были дублированы студией "Cinemazadeh" с профессиональным азербайджанским дубляжом.

Билеты можно приобрести в сети кинотеатров CinemaPlus.

Цена билета: 20 АЗН. VIP 35 АЗН

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.