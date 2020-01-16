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В CinemaPlus состоится бесплатный показ фильма, посвящённого трагедии 20 января

В CinemaPlus состоится бесплатный показ фильма, посвящённого 20 января

Сеть кинотеатров CinemaPlus 20 января проведёт бесплатный показ фильма "Кровавый январь".

Как сообщили Report в кинотеатре, режиссёром фильма является Вахид Мустафаев. 

Главные роли в фильме исполнили: Небахат Чехре, Фаик Мирзоев и Азер Айдемир.

Фильм повествует о трагических событиях 20 января 1990 года. Два брата - коммунист Наджаф и революционер Мехти. У каждого из них своя правда. А в центре драмы находится их мать - Хадиджа.

Также в этот день сеть кинотеатров CinemaPlus снимет с показа все фильмы комедийного жанра.

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