В CinemaPlus прошло мероприятие c почетными гостями фильма "Топ Ган: Мэверик"

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall» прошло мероприятие долгожданного фильма «Топ Ган: Мэверик». Американский боевик Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли, является продолжением фильма 1986 года «Лучший стре

В кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall» прошло мероприятие долгожданного фильма «Топ Ган: Мэверик». Американский боевик Джозефа Косински с Томом Крузом в главной роли, является продолжением фильма 1986 года «Лучший стрелок».

Как сообщает Report, cамыми почётными гостями мероприятия стали летчики Военно-Воздушных Сил министерства обороны Азербайджана, награждённые различными орденами и медалями за защиту воздушного пространства Азербайджана в 44-дневной войне и за успешное уничтожение вражеских сил.

Имена пилотов, которые приняли участия на мероприятии: майор Оруджзаде Фаиг Нияз оглы, капитан Ашрафов Реван Расим оглы, капитан Оруджов Солтан Ягуб оглы, капитан Гурбанзаде Нихат Эльчин оглы и капитан Сафаров Фикрет Джафар оглы.

В этот вечер гостями кинотеатра были народный артист Азербайджана Фаик Агаев, звезды шоу бизнеса, известные журналисты, блогеры и предприниматели крупных организаций.

Атмосферу фильма в кинотеатре передал тематический декор. Он состоял из нескольких частей. Фойе кинотеатра превратилось в летную полосу, над головой плыли облака, стоял мотоцикл, который ждал своего героя.

У всех гостей также была уникальная возможность почувствовать себя в роле пилотов. Для этого всего лишь нужно было подойти в Виртуальную зону и одеть очки виртуальной реальности.

Главные роли в фильме исполнили Том Круз, Дженнифер Коннелли и Эд Харри.

Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ: бесстрашный летчик-испытатель, он расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Приступив к подготовке отряда выпускников Топ Ган для специальной миссии, подобной которой никогда не было, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу. Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден противостоять своим глубинным страхам, которые грозят ожить в рамках миссии, требующей исключительной самоотверженности от тех, кто будет назначен на вылет.

Фильм «Топ Ган: Мэверик» можно посмотреть в кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в торговом центре «Deniz Mall» с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.