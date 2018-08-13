В CinemaPlus прошла жаркая "Кино Ночь"

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Amburan прошла жаркая "Кино Ночь" с показом трёх фильмов.

Как сообщает Report, с 22:30 до 6 утра гостям показали фильмы "От семьи не убежишь", дублированный студией "Cinemazadeh" с профессиональным азербайджанским дубляжом, "Шпион, который меня кинул" и "Зло".

Всю ночь до самого утра диджей зажигал публику динамичной музыкой. Также были алкогольные и безалкогольные напитки.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия "Cinemazadeh", Cinema Distribution, Red Bull, Ganja Sharab, водка "Banketnaya" и вины "Gala".

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.