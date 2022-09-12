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В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Три тысячи лет желаний"

В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Три тысячи лет желаний" В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall прошел предпремьерный показ романтического фэнтези "Три тысячи лет желаний".
Шоу-бизнес
12 сентября 2022 г. 12:28
В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма Три тысячи лет желаний

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ Gənclik Mall прошел предпремьерный показ романтического фэнтези "Три тысячи лет желаний".

Как сообщает Report, в кинотеатре ощущалась волшебная атмосфера, складывалось впечатление, что попадаешь в восточную сказку, организованную декор компанией S Design.

Кроме декораций, гостей ждало шоу, состоящее из двух частей. Уроки магии от иллюзиониста Анара Алиева и завораживающий танец от обворожительной Renka Black Angel восхитили публику. Также на мероприятии Назрин Насирова рисовала гостям рисунки хной.

Режиссёр фильма Джордж Миллер. Главные роли сыграли Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Мировая премьера картины состоялась 20 мая 2022 года на Каннском кинофестивале.

Одинокая женщина-ученый во время поездки в Стамбул обнаруживает Джинна, который предлагает ей три желания в обмен на его свободу. Чего она хочет, так это любви, но может ли и должен ли он даровать её ей?

Поддержку в организации мероприятия оказали: Декор-компания S Design, ресторан MADO, фото и видео - креативная компания Light in Black и Bubbles.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCinemaPlus-da “Üç min illik arzular” filminin premyeradan öncə nümayişi keçirilib

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