В CinemaPlus прошёл показ мюзикла "Звезда родилась"

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", за 2 дня до премьеры прошёл эксклюзивный показ мюзикла "Звезда родилась".

Как сообщает Report, "Звезда родилась" ‒ американская музыкальная драма, третий ремейк классической голливудской ленты. Фильм стал режиссёрским дебютом популярного актёра Брэдли Купера, сыгравшего одну из главных ролей вместе со знаменитой американской исполнительницей Леди Гага. Также в ролях Сэм Эллиот, Дэйв Чэппелл, Энтони Рамос, Бонни Сомервилль и другие.

Коротко о фильме: Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.

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