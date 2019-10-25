В "CinemaPlus" прошёл показ комедии Джем Йылмаза

В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенном в ТЦ "28 Mall" прошёл показ долгожданной комедии Джем Йылмаза "Karakomik Filmler".

Как сообщает Report, покупая один билет, зрители смогут посмотреть 2 фильма.

Первая серия "Karakomik Filmler" повествует о приключениях 4-х друзей в отпуске. Во втором фильме зрители станут свидетелями приключений Айзека. Действие всей истории проходит на корабле, который везет машины. Роль Айзека исполняет сам Джем Йылмаз.

Режиссёр фильма Джем Йылмаз. В главных ролях Джем Йылмаз, Зафер Алгёз и Озкан Угур.

Спонсорами мероприятия являются "Cinema Distribution" и "Şeh Su".

"CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.