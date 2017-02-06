В CinemaPlus прошел показ голливудского фильма "Пазманский дьявол" на азербайджанском языке - ВИДЕО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan был организован закрытый показ голливудского фильма "Пазманский дьявол" на дублированном азербайджанском языке.

Как сообщает Report, фильм основан на реальных событиях, которые повествуют о невероятной истории успеха, упорстве и стремлении к мечте.

Фильм "Пазманский дьявол" был дублирован на студии "Cinemazadeh" в 2017 году. Режиссер дубляжа - Ровшан Мамедли, главный редактор - Хатаи Али, продюсер - Турал Асадов, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, Пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде.

В озвучивании фильма приняли участия актеры Ровшан Мамедли, Азер Айдемир, заслуженный артист Кязым Абдуллаев.

Режиссером фильма является Бен Янгер, а исполнительным продюсером известный Мартин Скорсезе. В главных ролях - Майлз Теллер, Аарон Экхар и Кэти Сагал.

Коротко о фильме: Винни Пациенца - один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.