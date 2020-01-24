В CinemaPlus прошел показ фильма "Плохие парни" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", прошёл показ долгожданного фильма "Плохие парни навсегда", первая часть которого была в прокате 25 лет назад.

Как сообщает Report, актёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Рустам Керимов и Арагун Джон Айомиде были в образах Уилл Смита и Мартин Лоуренса.

Звёзды рэпа компании "The Five", официального партнёра CinemaPlus, Epi и FTB подготовили и исполнили саундтрек специально для фильма "Bad Boys". Затем члены Брейк-Данс команды "Caspian Flava Crew" Зеввар Керимов, Кямран Гулиев и Агиль Гулиев представили гостям зажигательный танец.

В этот вечер гостями кинотеатра были звезды шоу-бизнеса, известные журналисты, блогеры и предприниматели крупных организаций.

Режиссёры фильма - Адиль Эль Арби и Билал Фалла. В главных ролях - Уилл Смит, Мартин Лоуренс и Ванесса Энн Хадженс.

Коротко о фильме: Детективы Майк Лоури и Маркус Бёрнетт снова в деле! Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!

Главный спонсор фильма Центр "Porsche-Bakı". Поддержку в организации мероприятия оказали креативная компания "Light in Black", гримёр Ирада Рзаева, декор-компания "Aya Rzali", "Black Star Burger", аромат "Bad Boy" бренда "Carolina Herrera" от компании "İdeal P&C", Австрийская coffee-catering компания "Espressomobil", "Absheron Sharab", "Şeh Su", "Red Bull" и курьерская служба "Azeri Express".