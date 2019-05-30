В CinemaPlus прошёл показ фильма "Плейбой под прикрытием" на азербайджанском языке - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", прошёл показ французского комедийного фильма "Плейбой под прикрытием" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году.

Как сообщает Report, поддержку в организации мероприятия оказали дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution, Basilur, Fresh Azcake и Ceylan MMC.

Фильм озвучили Ислам Мехралиев, Оксана Расулова, Аллахверди Йолчиев, Эмин Насирли, Эркин Эргин, Вюсал Гаджи-Кадыр, Вюгар Гусейнов, Самир Алескеров, Азада Аббасова, Рагим Рагимов, Ясамен Малик, Камилла Бабаева, Азер Айдемир, Гюльнара Зулалова, Гюнель Иманова, Ниджат Алескеров, Айсун Алескерова и Айнур Ахундзаде.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, редактор - Вугар Гусейнов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Кулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Филипп Лашо.

В главных ролях - Филипп Лашо, Элоди Фонтан и Памела Андерсон.

Краткое описание: Ники Ларсон - супердетектив и самый крутой телохранитель в мире. Его ждет опасная миссия - найти похищенный парфюм, который делает привлекательным для противоположного пола любого, кто им пользуется…

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