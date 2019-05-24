В CinemaPlus прошёл показ фильма "Красивый, плохой, злой" на азербайджанском языке - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", прошёл показ фильма "Красивый, плохой, злой" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2019 году.

Как сообщает Report, фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных серийных убийц.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия Cinemazadeh, Cinema Distribution и ресторан "Keyf-i Dem".

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Гюнель Мамедова, Эмин Насирли, Азада Аббасова, Тарана Оджагвердиева, Вюсал Гаджи-Кадыр, Рагим Рагимов, Айсун Алескерова, Самир Алескеров, Вюгар Гусейнов, Офелия Новрузгызы, Эркин Эргин, Артогрул Кямалов, Айтадж Велибейли, Парвиз Багиров, Азер Абдуллаев и Гюльнара Зюлалова.

Режиссёр дубляжа - Самир Алескеров, главный редактор - Вугар Гусейнов, перевод и редактор - Вюсал Ахмедзаде, звукорежиссер - Орхан Агаларов, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Кулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является - Джо Берлингер.

В главных ролях - Зак Эфрон, Лили Коллинз и Джон Малкович.

Краткое описание: Тед Банди красив и харизматичен и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина - маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

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