В CinemaPlus прошёл показ фантастического фильма "Хеллбой" на азербайджанском языке - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в ТЦ "Gənclik Mall", прошёл показ фантастического фильма "Хеллбой" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии "Cinemazadeh" в 2019 году.

Как сообщает Report, гостями мероприятия были азербайджанские звезды, ведущие, актёры, режиссеры, продюсеры, блогеры и представители СМИ.

В кинотеатре диджей зажигал публику динамичной музыкой. Также был фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки.

Поддержку в организации мероприятия оказали: дубляжная студия "Cinemazadeh", ресторан "Keyf-i Dem", Red Bull, Ganja Sharab и водка "Banketnaya".

Фильм озвучили Агиль М.Гулиев, Хусния Мурватова, Гюльнара Зюлалова, Кямаля Пириева, Эркин Эргин, Наджиба Гусейнова, Тарана Оджагвердиева, Вюсал Гаджи-Гадир, Эмин Насирли и Рагим Рагимов.

Редактор и перевод дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Самир Алескеров, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Агамалик Аббасзаде, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Алисаттар Кулиев, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером фильма является Нил Маршал.

Краткое описание: Хеллбой отправляется в Англию на встречу с женой Мерлина - Кровавой королевой. От исхода этой битвы зависит судьба всего мира.

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