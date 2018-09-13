В CinemaPlus прошёл показ анимационного фильма "Большой кошачий побег" на азербайджанском языке

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall прошёл показ анимационного фильма "Большой кошачий побег" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие не только взрослые, но и дети.

Перед началом фильма директор дубляжной студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде выразил признательность актёрам дубляжа и всей творческой группе, которые приняли участие в данной картине.

Анимационный фильм дублировали Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Вюсал Гаджигадир, Вюсал Халыгоглу, Ровшан Мамедли, Эльман Рафиев, Земфира Абдулсамедова, Самира Раджабли, Вюгар Гусейнов и Парвиз Мамедрзаев.

Режиссер дубляжа Ровшан Мамедли, редактор Вугар Гусейнов, звукорежиссер Орхан Агаларов, звукооператор Вюсал Абдулгасанов, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Эмиль Давудзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Режиссером семейного мультфильма является Гэри Ван.

Краткое описание: Большинство домашних котов, как наш герой Пухляш, привыкли довольствоваться жизнью в теплой и уютной квартире. Но его сын, рыжий котенок Шустрик, не из таких. Ему вечно не сидится на месте, и он очень хочет путешествовать. Мечтая однажды отправиться в удивительную Долину Розовых Снов, он сооружает летательный аппарат и улетает на нем через окно.