В "CinemaPlus" прошел фестиваль попкорна - ВИДЕО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенным в ТЦ"Gənclik Mall" прошёл фестиваль попкорна.

Как сообщает Report, гости фестиваля в течении всего дня дегустировали самые разные виды попкорна: кунжутные, карамелизированные, фруктово-шоколадные, солёные и сладкие.

Также был подготовлен сюрприз, который стал самой интересной частью фестиваля. Была организована шоу-программа с участием ДиДжея, аниматора, ростовых кукол, ходуниста, фокусника, фотографа и видеографа.

Гости и зрители с большим удовольствием присоединялись к фестивалю попкорна, участвовали в конкурсах, делали памятные фотографии и селфи.

Поддержку в организации мероприятия оказал KR Production.

Сеть кинотеатров "CinemaPlus" не нарушая своих традиций, в очередной раз провел очень яркий фестиваль.