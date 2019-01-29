 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В "CinemaPlus" прошел фестиваль попкорна - ВИДЕО

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум класса "CinemaPlus", расположенным в ТЦ"Gənclik Mall" прошёл фестиваль попкорна. 

    Как сообщает Report, гости фестиваля в течении всего дня дегустировали самые разные виды попкорна: кунжутные, карамелизированные, фруктово-шоколадные, солёные и сладкие. 

    Также был подготовлен сюрприз, который стал самой интересной частью фестиваля. Была организована шоу-программа с участием ДиДжея, аниматора, ростовых кукол, ходуниста, фокусника, фотографа и видеографа.

    Гости и зрители с большим удовольствием присоединялись к фестивалю попкорна, участвовали в конкурсах, делали памятные фотографии и селфи.

    Поддержку в организации мероприятия оказал KR Production.

    Сеть кинотеатров "CinemaPlus" не нарушая своих традиций, в очередной раз провел очень яркий фестиваль.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi