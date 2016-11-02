В CinemaPlus прошел фестиваль Halloween - ВИДЕО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В один из самых ярких праздников осени Halloween кинотеатр премиум класса CinemaPlus 28 Mall провел маскарадный фестиваль мистических персонажей, злодеев и супергероев с сопровождением музыкального шоу барабанщиков.

Как сообщает Report, фойе кинотеатров CinemaPlus в Ganjlik Mall и 28 Mall в этот увлекательный и оригинальный праздник, который популярен по всему миру, были украшены страшно-милыми декорациями. Гости были в восторге от окутанной атмосферы Хэллоуина, делали памятные фотографии и веселые селфи, а также с большим удовольствием присоединились к маскарадному фестивалю.

Особая благодарность команде декораторов Amapola Exclusive Events.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.