В CinemaPlus прошёл эксклюзивный показ "Мамма Миа! 2" в формате Dolby Atmos - ВИДЕО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", прошёл эксклюзивный показ комедийного мюзикла "Мамма Миа! 2" в формате Dolby Atmos.

Как сообщает Report, на мероприятии среди гостей присутствовал известный звукорежиссер Азад Велиев, который оставил свой отзыв по просмотру данного фильма: "Фильм-мюзикл "Мамма Миа! 2" в таком формате, как Dolby Atmos - это конечно подарок для зрителей и любой просмотревший человек получит колоссальное удовольствие. Картина интересна тем, что музыка в картине не переведена и не дублирована, а идёт в оригинале, которая позволяет полностью насладиться качеством звука и всего того, что хотел показать режиссёр фильма. Мне, как звукорежиссёру было интересно наблюдать за переходом, когда от песен английской дорожки следует русский дубляж, поэтому тем людям, кто интересуется звуком в кино и технической частью также будет интересно придти, послушать, понаблюдать и посмотреть фильм в формате Dolby Atmos".

"Мамма Миа! " ‒ вторая часть киноадаптации легендарного мюзикла Мамма Mia!, созданная американским режиссёром Оливером Паркером.

В ролях - Кристин Барански, Лили Джеймс, Аманда Сайфред, Доминик Купер, Пирс Броснан, Энди Гарсия, Джули Уолтерс, Колин Фёрт, Стеллан Скарсгард, а также Шер и Мэрил Стрип. Кроме того, в роли продюсеров картины выступили участники группы ABBA Бенни Андерссон и Бьерн Ульвеус, подарившие фильму свои песни и музыку.

Коротко о фильме: Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти - что может быть лучше? Звучит как идеальный план на лето… да и на всю жизнь тоже.

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