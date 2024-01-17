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В CinemaPlus пройдет показ фильма "Большая гонка. Лянча против Ауди"

В CinemaPlus пройдет показ фильма "Большая гонка. Лянча против Ауди" В сети кинотеатров CinemaPlus с 18 января пройдет показ итало-британского фильма об автогонках "Большая гонка. Лянча против Ауди".
Шоу-бизнес
17 января 2024 г. 16:30
В CinemaPlus пройдет показ фильма Большая гонка. Лянча против Ауди

В сети кинотеатров CinemaPlus с 18 января пройдет показ итало-британского фильма об автогонках "Большая гонка. Лянча против Ауди".

Как сообщает Report, сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о соперничестве команд Audi Quattro и Lancia 037 на Чемпионате мира по ралли 1983 года.

Режиссер фильма - Стефано Мордини. Главные роли исполнили Даниель Брюль, Риккардо Скамарчо, Фолькер Брух, Кэти Кларксон-Хилл, Якопо Рампини, Кай Портман и Аксель Галлуа.

Коротко о фильме: История знаменитого противостояния итальянской "Лянчи" и немецкой "Ауди". Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки — ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает все, проигравший моет машины.

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Версия на азербайджанском языке “Böyük yarış. Lancia Audiyə qarşı” filmi “CinemaPlus”da nümayiş olunacaq

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