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    В CinemaPlus проходит показ анимационного фильма "Снежные горки" на азербайджанском языке

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу канадского анимационного фильма "Снежные горки" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленного на студии Cinemazadeh в 2018 году.

    Как сообщает Report, редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Ровшан Мамедли, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

    Анимационный фильм озвучили Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Кямаля Пириева, Метанет Аббаслы, Вюсал Мамедов, Азада Аббасова, Назакят Мамедли, Эльнур Гусейнов, Рагим Рагимов, Ровшан Мамедли и Айтадж Рагимова.

    Режиссером семейного мультфильма является Бенуа Годбут.

    Короткое описание: В маленькой живописной деревушке на заснеженных горных склонах Канады детвора устраивает настоящее спортивное состязание — гонки! Каждый участник подходит к делу со всей ответственностью и сам мастерит себе санки. Но, как и в любом другом виде спорта, в снежных гонках не обходится без обмана, ведь победить хочет каждый!

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