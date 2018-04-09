В CinemaPlus проходит показ анимационного фильма "Дикие предки" с профессиональным азербайджанским дубляжом - ВИДЕО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу анимационного фильма "Дикие предки" производства Великобритании и Франции с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, режиссером семейного анимационного фильма является Ник Парк.

Режиссёр дубляжа - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Хумар Гулузаде, перевод и редактор - Вугар Гусейнов, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Фильм дублировали: Алихан Раджабов, Эльман Рафиев, Назакят Мамедли, Саид Низами, Вюсал Халигоглу, Ровшан Мамедли, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзоев, Вюсаля Мамедзаде и Хумар Гулузаде.

Краткое содержание: Каменный век и даже более поздние цивилизации - всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч и каждый стремился стать первым…