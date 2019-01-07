В CinemaPlus покажут анимационный фильм "Тайна семьи монстров" на азербайджанском языке - ВИДЕО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus с 10 января приступит к показу анимационного фильма "Тайна семьи монстров" с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2019 году, сообщает Report.

Редактор дубляжа Вугар Гусейнов, режиссёр Ровшан Мамедли, звукооператор Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер Орхан Агаларов, пост-продакшн Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер Эмиль Давудзаде, главный продюсер Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм озвучили Вюсал Халыгоглу, Эльшан Рустамов,Алихан Раджабов, Ровшан Мамедли, Земфира Абдулсамедова, Назакят Мамедли, Метанет Аббаслы, Вюсал Муртузалиев, Эльман Рагимов, Рагим Рагимов, Вюсал Мустафаев, Мушфиг Мирзазаде, Вюсал Гаджигедир и Айтадж Рагимова.

Режиссером семейного мультфильма является Леопольдо Агиляр.

Короткое описание: Однажды юный Лукас узнает, что он не совсем человек, а необычное создание. Да что там приукрашивать: оказывается, что Лукас — огромный Монстр. Эта новость кардинально меняет его жизнь. Особенно обидно выходит, когда он превращается в монстра прямо на вечеринке, куда пришла половина школы. В поисках своих корней мальчик отправляется в увлекательное и жуткое путешествие на Остров монстров.