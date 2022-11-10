В CinemaPlus начинается показ фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда"

С 10 ноября в кинотеатрах сети кинотеатров CinemaPlus начинается показ фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда»

С 10 ноября в кинотеатрах сети кинотеатров CinemaPlus начинается показ фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

Как передает Report, фильм демонстрируется на 3-х языках: русском, английском и турецком.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда" - это второй фильм по комиксам Marvel, действие которого разворачивается сразу после событий картины "Мстители: Финал". В роли главного антагониста выступит атлант Нэмор, который вступит в схватку с Вакандой из-за героини по имени Железное сердце, сестра Т'Чаллы Шури возьмет на себя роль Черной пантеры, также в фильме впервые появляется персонаж по имени Рири Уильямс, которую сыграла Доминик Торн.

Главные роли в фильме исполнили Летишиа Райт, Мартин Фриман и Теноч Уэрта, а режиссёр Райан Куглер, снявший сиквел, также стал соавтором сценария.