​В "CinemaPlus" начался показ мировой премьеры фильма "Падение Лондона" - ВИДЕО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском кинотеатре премиум класса "CinemaPlus" начался показ мировой премьеры фильма "Падение Лондона". Как сообщает Report, этот фильм является англоязычным дебютом шведского режиссера иранского происхождения Бабака Наджафи.

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер, Аарон Экхарт и Морган Фриман.

Действие фильма начинается в Лондоне, где премьер-министр Великобритании погибает при загадочных обстоятельствах. На похоронах, безусловно, присутствуют руководители западного мира. Но то, что начиналось как наиболее безопасное событие на земле, превращается в опаснейшее покушение на самых мощных мировых лидеров, что в свою очередь ставит под угрозу будущее всего мира. Только три человека сохраняют надежду на предотвращение катастрофы: президент США, его верный помощник — агент спецслужбы и английский агент МИ-6, который никому не доверяет.

"CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".