В CinemaPlus началась акция "10+1"

В сети кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" стартовала акция "10+1".

Как сообщает Report, в рамках акции при покупке 10 билетов 11-ый билет - бесплатно.

Акция распространяется по всей сети кинотеатров, на все фильмы и в любое время суток.

Также в сети кинотеатров "CinemaPlus" каждый вторник действует акция "Super Gün". А в Гяндже каждую среду акция "Ailə Günü".

"Super Gün" и "Ailə Günü" не действительны в праздничные и нерабочие дни, а также использование любых бонусных, кэшбек и скидочных карт (MasterCard, VISA, CineClub, Umico и других) в дни акций не является возможным.

Помимо этого, сеть кинотеатров "CinemaPlus" предоставляет возможность зрителям проводить закрытые показы в желаемое время.

Для подробной информации можно обратиться на страницу кинотеатра в социальных сетях.

Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.