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В CinemaPlus феноменальный ажиотаж на Barbenheimer

В CinemaPlus феноменальный ажиотаж на Barbenheimer В сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus отмечается историческое событие — показ фильмов "Барби" и “Оппенгеймер”, которые вышли в прокат в один и тот же день.
Шоу-бизнес
1 августа 2023 г. 14:33
В CinemaPlus феноменальный ажиотаж на Barbenheimer

В сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus отмечается историческое событие — показ фильмов "Барби" и “Оппенгеймер”, которые вышли в прокат в один и тот же день.

Как сообщает Report, данное кинособытие стало настоящим культурным феноменом этого года. Зрители скупают билеты, чтобы оценить сразу оба фильма. В сеть кинотеатров CinemaPlus зрители приходят в розовых и чёрных нарядах.

Только за первую неделю “Барби” собрала по всему миру почти 530 миллионов долларов. Сборы “Оппенгеймера” за первую неделю составили более 265 миллионов долларов. Однако сравнивать фильмы с целью определить победителя по сборам было бы некорректно. Если “Барби” основана на известной многим поколениям по всему миру кукле и картину можно спокойно смотреть с детьми, то “Оппенгеймер” — это трехчасовой байопик о физике со “взрослым” рейтингом R.

Основанный на реальных событиях биографический фильм “Оппенгеймер” - это история о жизни американского физика, под руководством которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба.

Несмотря на многочисленные заслуги в области квантовой механики и теории, а также физики космических лучей, широкую известность во всем мире Роберт Оппенгеймер получил благодаря созданию смертоносного оружия. Именно его сначала в США, а после и во всем мире стали называть “отцом ядерной бомбы”.

Режиссёр и сценарист фильма Кристофер Нолан.
Главную роль играет Киллиан Мерфи, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл. и другие.
Бюджет фильма составляет 100 000 000 долларов.
Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus показывают на 2-х языках: русский и английский.

Комедийный фильм “Барби”, основан на серии игрушек Барби от компании Mattel.
Режиссёр картины Грета Гервиг. В главных ролях Марго Робби и Райан Гослинг, исполняющие роли Барби и Кена соответственно. Также в ролях Уилл Феррелл, Эмма Макей, Симу Лю и другие.
Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.
Бюджет фильма составляет 145 000 000 долларов.
Фильм в сети кинотеатров CinemaPlus показывают на 3-х языках: турецкий, русский и английский.

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Версия на английском языке CinemaPlus records phenomenal hype for Barbenheimer
Версия на азербайджанском языке CinemaPlus-da “Barbenheimer” fenomenal ajiotaj yaradıb

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