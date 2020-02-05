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В "CinemaPlus" долгожданная турецкая комедия "Eltilerin Savaşı" - ВИДЕО

В "CinemaPlus" долгожданная турецкая комедия "Eltilerin Savaşı" 5

В сети кинотеатров "CinemaPlus" пройдёт показ долгожданной турецкой комедии "Eltilerin Savaşı".

Как сообщает Report, фильм будет в прокате с 6-го февраля во всех кинотеатрах сети "CinemaPlus".

Режиссёр фильма Онур Билгетай. В главных ролях Гупсе Озай, Мерве Диздар, Ферит Актуг и Ураз Кайгылароглу. 

В фильме говорится о бесконечной конкуренции и милых подколках между жёнами двух братьев Султан и Гизем. Девушки, не желающие отставать друг от друга начинают весёлую войну. Вскоре и их мужья - два брата становятся участниками их противостояния. 

"CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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