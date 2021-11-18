В CinemaPlus долгожданная спортивная драма "Король Ричард"

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 18 ноября приступает к показу спортивной драмы "Король Ричард".

Сеть кинотеатров CinemaPlus с 18 ноября приступает к показу спортивной драмы "Король Ричард".

Как сообщает Report, cюжет основан на реальных событиях.

Сюжет картины основан на биографии отца профессиональных теннисисток Винус и Серены Уильямс — Ричарда Уильямса.

Бюджет фильма составил 100 миллионов долларов.

Режиссёр Рейнальдо Маркус Грин. В главной роли двукратный номинант на "Оскар" Уилл Смит. Сестер-теннисисток играют Санийя Сидни и Деми Синглтон. В фильме также снялись Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Тони Голдуин и другие . Продолжительность 140 минут. Возрастное ограничение 12+

Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

Посмотреть фильм будет полезно всем, а сама история вполне может считаться образцом как для индивидуального, так и для семейного просмотра.