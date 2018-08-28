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    В CinemaPlus для детей прошёл благотворительный показ анимационного фильма "В поисках Йети" - ВИДЕО

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus 28 Mall для детей прошёл благотворительный показ анимационного фильма "В поисках Йети" производства Канады с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

    Как сообщает Report, перед началом мультфильма для детей была организована развлекательная программа с выступлением фокусника Анара.

    Анимационный фильм дублировали Вюсал Халыгоглы, Метанет Аббаслы, Ровшан Мамедли, Парвиз Мамедрзаев, Эмин Насирли, Рамиль Зейналов, Наджиба Гусейнова, Вюсал Гаджигадир и Эльшан Рустамов.

    Режиссер дубляжа - Вюсал Мамедов, редактор - Вугар Гусейнов, звукорежиссер - Натик Шекералиев, звукооператор - Рахман Гаджиев, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер  -Джафар Ахундзаде.

    Режиссерами семейного мультфильма являются Пьер Греко и Нэнси Севард.

    Краткое описание: Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона, которые искренне верят в существование снежного человека Йети. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его!

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