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    ​В "CinemaPlus" организован благотворительный показ мультфильма для детей с талассемией

    Данное мероприятие необходимо для того, чтобы зарядить детей позитивом и бодростью

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/  В Азербайджанском кинотеатре премиум-класса "CinemaPlus" состоялся показ мультфильма для детей, болеющих талассемией, и членов их семей, сообщает Report. 

    Данное мероприятие необходимо для того, чтобы зарядить детей позитивом и бодростью.

    Спонсорской поддержкой является "Qaraçay Holding" и Благотворительное Общественное Объединение "LAYF".

    Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

    Хотим отметить, что в прошлом месяце Азербайджанский кинотеатр премиум-класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

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