В CinemaPlus будет представлен фильм, в котором задействованы более 20 известных лиц - ВИДЕО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ С 21 декабря в сети кинотеатров CinemaPlus начинается показ приключенческой комедии "Kəklikotu" производства студии Cinemazadeh.

Как сообщает Report, в фильме представлено более 20 известных актеров, певцов и режиссеров.

Главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде, режиссеры постановщики Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор постановщик Рашад Гараев , композитор Рустам Зейналов, музыкальный директор Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры Турал Асадов и Хатаи Али.

В ролях - Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Меджид Гусейнов, Ферда Амин, Эльджан Расулов, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов (Jin), Кянан ММ, Октай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Самир Гуламов, Вюсал Гаджигадир, народный артист Фаик Агаев и другие известные люди.

Дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца. Оказывается, в мешке не чабрец, а высушенная марихуана. Избавиться от владельца милионного товара - работа не из легких.

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