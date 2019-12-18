В CinemaPlus будет грандиозное шоу к фильму "Звёздные войны" - ВИДЕО

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в Торговом центре "Gənclik Mall", 20 декабря в 20:15 пройдёт грандиозное шоу перед началом финала космической саги "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход", которую все любят с самого детства.

Как сообщает Report, фильм снят режиссёром Джей Джей Абрамс.

В главных ролях - Билли Лурд, Лупита Нионго, Дэйзи Ридли, Адам Драйвер и Марк Хэмилл.

Картина завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Билеты можно приобрести за 8 AZN в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра www.cinemaplus.az , через мобильное приложение: для смартфона с операционной системой IOS и Android İOS, также позвонив по номеру 012 499 89 88 и горячей линии 119.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.