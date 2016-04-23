​В CinemaPlus состоялся пресс-показ фильма-катастрофы "Экипаж" - ВИДЕО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В азербайджанском кинотеатре премиум-класса CinemaPlus для представителей общественности и СМИ состоялся пресс-показ масштабного фильма-катастрофы "Экипаж" с уникальными спецэффектами.

Как передает Report, это совершенно самостоятельная история о том, как экипаж самолета спасает людей из эпицентра сильнейшего землетрясения. На съемках использовали настоящие самолеты и кадры взрыва в фильме реальные.

Режиссер фильма Николай Лебедев. В главных ролях - Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите и Катерина Шпица.

Отметим, что "Экипаж" повествует о молодом и талантливом летчике Алексее Гущине. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации. Однако молодой человек получает шанс летать на гражданских самолетах. Вместе с коллегой и вторым пилотом, красавицей Александрой, он начинает свою летную жизнь с нуля под руководством сурового и принципиального командира Леонида Зинченко. Отношения на борту воздушного судна не складываются. Но все отступает на второй план, когда речь идет о спасении жизни людей. Когда все трое оказываются на краю земли, где царят огонь, пепел и страх, их единственный шанс выжить и спасти сотни жизней - действовать вместе.

Перед показом фильма генеральный директор сети кинотеатров CinemaPlus Заур Дарабзаде рассказал о новшествах и будущих проектах кинотеатра. Одна из новинок - это мобильное приложение кинотеатра CinemaPlus. Была дана информация о ее особенностях и способе замены старого мобильного приложения на новое.

Кроме того, 1 мая состоится официальное открытие первого регионального кинотеатра CinemaPlus Khamsa в Гяндже.

Говоря о будущих проектах, Заур Дарабзаде упомянул о ближайшем открытии кинотеатра CinemaPlus Gandjlik в торговом центре Gandjlik Mall, который станет самым большим кинотеатром страны, состоящим из 9 залов: "Кроме того, в этом году предусматривается открытие трехзального кинотеатра в Amburan Mall. В 2017 году будут запущены 2 кинотеатра, один из них в Caspian Waterfront, строящемся за Бакинским дворцом спорта (бывший Дворец ручных игр на проспекте Нефтчиляр), второй - в кинотеатре "Азербайджан".

Отметим, что CinemaPlus находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже. Ранее кинотеатр назывался 28 Cinema.