В Cinema Plus прошёл звёздный показ долгожданного фильма "Мстители: Финал"

В кинотеатре премиум-класса Cinema Plus, расположенном в ТЦ Ganjlik Mall, прошёл звёздный показ экшна кинокомпании Marvel "Мстители: Финал".

В этот вечер среди знаменитых гостей были актёры Мушфиг Шахвердиев, Ислам Мехралиев, Талех Юзбеков, Алихан Раджабов, Эльвин Ибрагимзаде, исполнители Малик Калантарли, Нура Сури, Саида Султан, писательница Нармина Мамедзаде и народный артист Азербайджанской Республики Фаик Агаев.

Режиссёры фильма Джо Руссо и Энтони Руссо.

В главных ролях Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Бри Ларсон, Карен Гиллан, Данай Гурира, Брэдли Купер и Джош Бролин.

Коротко о фильме: Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Red Bull, пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan, Ideal Perfumery и косметика Paco Rabbane.

Кинотеатр Cinema Plus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.