В Баку завершился фестиваль "Жара"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Баку завершился Международный фестиваль "Жара-2018".

Как сообщает Report, за 4 дня фестиваля на сцене выступили около 250 известных исполнителей азербайджанской, российской и зарубежной эстрады.

Всего в Баку приехала делегация, состоящая из 1200 человек, включая танцоров, стилистов, гримеров, представителей зарубежных СМИ.

В рамках фестиваля также состоялись премьеры композиций, творческие вечера различных певцов таких как Любови Успенской, Валерия Меладзе, группы "Ленинград", Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Исполнители отметили высокий уровень организации фестиваля, гостеприимство азербайджанского народа, изысканность местной кухни.

Отметим, что организатором фестиваля являются популярный певец, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), известный российский исполнитель Григорий Лепс, деятель российского шоу-бизнеса Сергей Кожевников.