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    В Баку выступила группа Би-2 - ФОТО

    Концерт состоялся в Зеленом театре

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Зеленом театре в Баку состоялся концерт известной рок-группы Би-2.

    Как сообщает Report, музыканты представили в столице Азербайджана уже ставшие настоящими хитами композиции с пластинки #16плюс: знаменитый #Хипстер, композиции "Мать", "Компромисс", "Не умирать молодым", "Только любовь починит", "Блюз 16+" и др.

    Наряду с новыми песнями в исполнении группы прозвучали также всеми любимые старые хиты.

    Песню «Молитва», а следом большую часть прозвучавших композиций, пел весь зал под аккомпанемент музыкантов.

    Группа также исполнила на бис самые известные песни «Последний герой» и «Полковник». 

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