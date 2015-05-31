В Баку выступила группа Би-2 - ФОТО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Зеленом театре в Баку состоялся концерт известной рок-группы Би-2.

Как сообщает Report, музыканты представили в столице Азербайджана уже ставшие настоящими хитами композиции с пластинки #16плюс: знаменитый #Хипстер, композиции "Мать", "Компромисс", "Не умирать молодым", "Только любовь починит", "Блюз 16+" и др.

Наряду с новыми песнями в исполнении группы прозвучали также всеми любимые старые хиты.

Песню «Молитва», а следом большую часть прозвучавших композиций, пел весь зал под аккомпанемент музыкантов.

Группа также исполнила на бис самые известные песни «Последний герой» и «Полковник».