В Баку состоялось торжественное открытие самого большого кинотеатра "CinemaPlus"

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Баку открылся самый большой кинотеатр страны "СinemaPlus" с технологией Dolby Atmos, расположенный на 3 этаже Торгового центра "Ganjlik Mall".

Как сообщает Report, в этот вечер гостями были азербайджанские звезды, предприниматели, руководители крупных организаций, актеры, исполнители, телеведущие, режиссеры, продюсеры, блоггеры, представители творческой молодежи, бомонда и СМИ.

На открытии генеральный директор сети кинотеатров "CinemaPlus" Заур Дарабзаде отметил, что впервые в Азербайджане технология Dolby Atmos представлена в "СinemaPlus".

Благодаря Dolby Digital Atmos звук доходит до зрителя со всех направлений, в том числе и сверху зала. Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Digital Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий. Технология Dolby Digital Atmos впервые была представлена в апреле 2012 года и используется всеми крупнейшими голливудскими студиями. С ней работают 11 режиссеров и 23 звукорежиссера, удостоенных премии "Оскар". До сегодняшнего дня уже более 300 кинотеатров по всеми миру перешли на эту технологию. В скором времени ожидается, что все крупные кинотеатры мира будут использовать технологию Dolby Digital Atmos.

Заместитель гендиректора сети кинотеатров "Cinema Plus" Джафар Ахундзаде и директор по репертуарному планированию Фаик Кязимов отметили, что Dolby Atmos – это революция в области объемного звука для кинотеатров.

Особое внимание привлекали декорации. В фойе была установлена нефтяная вышка, бочки и длинный ковер, имитирующий огонь и воду, оформленные в духе фильма "Глубоководный горизонт". Это американский фильм-катастрофа режиссёра Питера Берга, основанный на событиях, произошедших на нефтяной платформе "Дипуотер-Хорайзон" в Мексиканском заливе в 2010 году. Премьера была встречена аплодисментами зрителей.

Также хотим отметить, что в сеть кинотеатров "CinemaPlus" входит: "CinemaPlus 28 Mall", "CinemaPlus Amburan Mall" и "CinemaPlus Khamsa", который расположен в городе Гянджа.